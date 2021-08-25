Самые ожидаемые фильмы осени 2021: что покажут в кинотеатрах Украины

С начала года украинцы посмотрели практически все главные новинки мирового кинопроката. Однако впереди еще много интересных лент, которые стоит увидеть, сообщает Обозреватель.

Подборка самых ожидаемых премьер осени 2021 года. Среди них киноленты разных жанров.

"Респект"

В кинотеатрах можно будет увидеть с 14 октября .

. Канадско-американская биографическая драма режиссёра Лисль Томми 2021 года. В сюжете история жизни и карьеры американской соул-певицы Ареты Франклин.

история жизни и карьеры американской соул-певицы Ареты Франклин. В ролях: Дженнифер Хадсон, Форест Уитакер, Марлон Уэйанс, Одра Макдональд, Мэри Джей Блайдж и другие.

"Веном 2"

Фильм покажут в кинотеатрах с 16 сентября .

. Том Харди возвращается на большие экраны в роли Венома – одного из величайших и самых противоречивых героев вселенной MARVEL.

В ролях: Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Наоми Харрис и другие.

"После. Глава 3"

Украинцы увидят фильм в кинотеатрах уже 2 сентября .

. Популярная мелодрама снятая по циклу романов Анны Тодд. В сюжете фильма продолжается история Тессы с Хардином, встреча с которым разделила жизнь девушки на "до" и "после".

продолжается история Тессы с Хардином, встреча с которым разделила жизнь девушки на "до" и "после". В ролях: Хиро Файннс-Тиффин, Джозефина Лэнгфорд, Мира Сорвино, Стивен Мойер, Ариэль Кеббел и другие.

"Дюна"

Долгожданный фильм в жанре фантастики покажут в кинотеатрах с 14 октября .

. Это первая лента из двух в рамках запланированной адаптации одноимённого романа Фрэнка Герберта 1965 года.

В ролях: Ребекка Фергюсон, Тимоти Шаламе, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Зендая, Джейсон Момоа и другие.

"Последняя дуэль"

В кинотеатрах ленту покажут с 14 октября .

. По сюжету, нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник изнасиловал его жену Маргарет. Он обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI.

В ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Бен Аффлек, Харриет Уолтер и другие.

"Вечные"

Киноленту покажу с 4 ноября .

. По сюжету, новые герои во вселенной MARVEL. Они представители бессмертной расы, тайно живущие на земле, которые защищают людей. Пять миллионов лет назад Землю посетили инопланетные существа Целестиалы, которые создали Вечных и Девиантов, между которыми вражда.

В ролях: Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Брайан Генри и другие.

"Топ Ган: Мэверик"

Премьера фильма в украинских кинотеатрах назначена на 18 ноября .

. Продолжение культового драматического боевика 1986 года. Мэверик – непревзойденный пилот с большим опытом, не боящийся самых высоких скоростей. Оставив службу, он стал работать на земле и занялся обучением новичков.

В ролях: Том Круз, Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Вэл Килмер, Моника Барбаро, Майлз Теллер.

"Король Ричард"

Фильм планируют показать в кинотеатрах с 18 ноября .

. Спортивная драма режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина. В основу сюжета легла реальная история отца легендарных теннисисток Винус и Серены Уильямс, который преодолел огромные препятствия, чтобы его дочери достигли успеха.

легла реальная история отца легендарных теннисисток Винус и Серены Уильямс, который преодолел огромные препятствия, чтобы его дочери достигли успеха. В ролях: Уилл Смит, Джон Бернтал, Тони Голдуин, Дилан, МакДермотт, Онжаню Эллис и другие.

"Дом Гуччи"

Украинцы увидят фильм в кинотеатрах с 24 ноября .

. Художественный фильм Ридли Скота.По сюжету, основой послужила книга Сары Гей Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Центральное событие — убийство Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году.

В ролях: Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачино, Джереми Айронс, Сальма Хайек, джек Хьюстон и другие.

"Не время умирать"