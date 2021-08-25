25 августа 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются День рождения консервной банки, День лазанья по деревьям, День рождения операционной системы Linux, сообщает УНИАН.

В Испании - Битва томатов, в США - День основателей Службы национальных парков, Среда "Готов протянуть руку помощи", День коктейля "Виски Сауэр", День "Поцелуемся и помиримся", День бананового сплита, День гардероба секонд-хенд, во Франции - День освобождения Парижа, в Бразилии - День солдата, в Уругвае - День независимости, в Монголии - День молодежи.

Памятные даты 25 августа, годовщины и события

В 1609 году в этот день Галилео Галилей продемонстрировал Большому совету и власти Венеции новое устройство - телескоп.

25 августа - День рождения консервной банки. В 1810 году англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках. История изобретения такова: в 1795 году Наполеон предложил своим соотечественникам премию за изобретение простого и доступного способа сохранения еды в размере 12 тысяч франков. Долгие годы многие пытались достичь этого, но удалось только Дюранду, он оказался самым изобретательным. Особенно заинтересовались его открытием англичане. В 1813 году британская армия начала массово пользоваться первыми поставками продовольствия из удобных консервных банок. Сейчас в мире используют практически более 600 видов и размеров удобной тары, среди которых на первом месте - консервная банка. Это изобретение нельзя переоценить, так как оно актуально во все времена и несет огромную пользу человечеству.

В 1819 году в швейцарских Альпах был обнаружен источник, которому дали имя Саския и зарегистрировали по международным стандартам под номером 64. До сих пор вода из него считается самой чистой на Земле, целебной и насыщенной минеральными солями в самой правильной пропорции.

В 1875 году 25 августа впервые вплавь был преодолен Ла-Манш. Это сделал Мэттью Уэбб.

В 1987 году в СССР был издан указ о проверке населения на СПИД, предполагавший наказание за заражение и высылку из страны инфицированных иностранцев.

Еще 25 августа - День рождения операционной системы Linux. Открытие принадлежит финскому студенту Линусу Торвальдсу. Итоговая стоимость проекта составила примерно 1,4 млрд долларов. Но и по сей день разработчики вкладывают в Linux огромные средства, что позволяет системе активно развиваться. Linux – понятие общее, под этим названием объединено множество операционных систем из категории Unix, связанных одноименным ядром. Они могут находиться как в открытом, так и в закрытом доступе, а распространяются, как правило, бесплатно. Linux пользуется огромной популярностью: лидирует на рынках наиболее мощных компьютеров (97%), интернет-сервисов (60%) и смартфонов (доля Android равна 85%).

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 25 августа чтит память мучеников Аникиты и Фотия. В народе день назвали Фотя Поветенный. 25 августа нужно сделать максимально продуктивным. Поставьте себе заранее какую-нибудь цель и стремитесь к ней, а святые Аникита и Фотий вам помогут. В народе считается, что весь негатив, проявленный в этот день, вернется обидчику в десятикратном размере. В старину также считалось, что на Фотия начинается настоящая осень, а птицы готовятся лететь в теплые края.

Что сегодня нельзя делать

Если вам не нужны ссоры и выяснения отношений, то откажитесь от принятия важных решений, особенно в личной жизни. Еще в этот день нельзя отказывать родным и близким в помощи.

Приметы на 25 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

хорошая погода - к урожаю белых грибов;

дождь - бабье лето будет долгим.

Именины 25 августа

Именины у Александра, Аникиты, Капитона, Сергея, Фёдора, Степана, Михаила, Петра, Николая, Ивана, Ильи, Василия, Дмитрия, Алексея, Аркадия и Антона.