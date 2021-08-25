Курс валют НБУ на 25 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 25 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 24 августа, повысился на 2 коп до 26.67 за 1 доллар.
Курс евро упал на 4 коп до 31.13 за 1 евро.
Рубль подешевел на 2 коп до 3.58 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 14 коп до 36.31 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 29.06 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 24 августа 2021 года.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 6.78 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.671800
|EUR
|Евро
|31.128700
|RUB
|Рубль
|0.357920
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.307000
|CHF
|Швейцарский франк
|29.060600
|PLN
|Польский злотый
|6.783400