Кучма назвал причины оккупации Крыма и войны на Донбассе

Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что "оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться", сообщает УНИАН.

"Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, не аннексией, а оккупацией. Аннексия – это же якобы навсегда, это "отрезали и съели" , - отметил Кучма.

А вот оккупация, по его словам, это совсем другое.

"Это временно и мы свое вернем. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться" , - отметил он.

Кроме этого, по словам политика, относительно причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма состоялась потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась потому, что мы наконец начали отвечать окупанту, перешли к сопротивлению.