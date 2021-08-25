В Филадельфии будут праздновать День Украины

Вместе с Украиной официальные мероприятия, посвященные 30-й годовщине Независимости Украины проходят и в американских городах. Одно из них - в Филадельфии, где проживает одна из крупнейших украинских общин в США, сообщает Голос Америки.

Под звуки украинского гимна мэрия города подняла желто-голубой флаг, а мэр провозгласил прокламацию, что 24 августа официально признается днем Украины в Филадельфии. Свое поздравление украинцам с 30-й годовщиной Независимости прислал Губернатор штата Пенсильвания.

В церемонии приняла участие посол Украины в США Оксана Маркарова. Это стало ее первая официальная поездка на новой должности. Кроме того, на церемонии присутствовали иностранные дипломаты, а также генеральные и почетные консулы стран-партнеров Украины. Украинский флаг перед мэрией подняли второй раз. Впервые флаг в центре Филадельфии появился пять лет назад на 25-ю годовщину Независимости.

Вечером одно из самых высоких зданий в центре Филадельфии, которое видно даже в пригороде, засветилось желто-голубыми цветами.

Почетная консул Украины в Пенсильвании Ирина Мазур говорит, что отношение местной американской общины к Украине за время независимости очень изменилось:

"Мой муж, который вырос в Филадельфии, рассказывал, что тогда быть украинцем было очень непопулярно. К сожалению политика Советского Союза сыграла свою роль и фактически украинцев рассматривали как нацистов. Но именно с помощью адвокации украинской общины в течение многих лет, мы смогли изменить то как на нас смотрит Америка, то как воспринимают. И теперь, когда я говорю: "Я - украинка", когда говорю: "Я - из Украины, я вижу насколько американцы приятно со мной разговаривают и поддерживают Украину.

И, собственно, наше празднование, то, как нас воспринимает город, как город с нами работает, и мы имеем ответ, кто к нам придет на празднование, это доказательство, что наша работа, работа украинского общества, она дала свои плоды, и мы можем гордиться Украиной и говорить: "Мы украинцы".

Союз украинок Америки организовал украинское общество Вашингтона отметить 30-ю годовщину Независимости Украины возложением подсолнухов к памятнику Тараса Шевченко и Мемориалу Голодомора.

Праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины также происходят в эти дни в Чикаго, Атланте, Лос-Анджелесе и других американских городах.