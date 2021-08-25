Самые популярные автомобили на рынке от 1991 до 2021

Мы определили 30 автомобилей, с годом выпуска от 1991 до 2021-го которых больше всего в активной части украинского авторынка сейчас. То есть тех, которые чаще всего покупают и продают, проводят их первую регистрацию или перерегистрацию по каким-то причинам. И каждая из этих моделей является ровесником определенных событий, которые немало автомобилистов помнят, а мы обычно освещаем их в наших автомобильных новостях, сообщает Auto.Ria.

Почему мы считали «остатки» на авторынке, а не определили самые популярные модели для каждого отдельного года? Дело в том что до сих пор точно неизвестны ни объемы украинского автопарка, ни то, когда и какими авто торговали новыми и с пробегом, поскольку все эти данные разбросаны по Украине, в архивах, в форме бумажных картотек. А чтобы безошибочно свести все это в единый электронный реестр придется проделать титаническую работу, на которую у государства нет ресурсов. Сводная информация в электронных базах данных присутствует только с 2013 года. Поэтому и пришлось выбрать именно такой формат.

Самыми старыми здесь оказались два ВАЗа, «шестой» и «девятой» модели, и ими до сих пор торгуют, иначе бы они не «засветились» в открытых данных ГСЦ МВД как самые массовые для своего года выпуска. «Шестерок» сейчас предлагается более семи сотен, а стартовая цена на них - от $400. За самые дешевые «девятки» на ходу их владельцы просят от $800. Впрочем, вспоминая девяностые, когда мы еще не видели чего-то другого кроме советских (и в то время безальтернативных) *АЗов, ничего удивительного, что именно эти модели так долго задержались на рынке.

Несколько раз в таблице встречается Volkswagen Passat. Впервые эти авто появляются у строк с 1993 и 1994 годами выпуска, как раз тогда, когда завершалось производство генерации В3 и начались продажи преемника В4. Цены на такие «Пассаты» - от $2000. В следующий раз самой массовой для своего года выпуска эта модель указана у 1997 г.в., это время, когда появился «бе-пятый», с характерной круглой линией крыши. Средняя цена таких около $5000. Далее хорошо заметен массив Volkswagen Passat от 2012 до 2016 г.в., и чаще всего там встречаются авто из США. Цены на генерацию «Пассата» В7 начинаются с $8500. Сейчас этот автомобиль можно считать действительно народным, ведь он бесспорный лидер вторичного украинского авторынка.

Пока не перешли к еще одному продукту из Вольфсбурга, вспомним об Audi A6 - их больше всего встречается с годом выпуска 1995 и 1996. За такую модель продавцы просят не менее $3500, даже несмотря на их немалый возраст, а порой и довольно значительный пробег.

Целых 6 строк занял Volkswagen Golf - такие авто оказались самыми массовыми от 1998 по 2003 год выпуска. Это четвертая генерация машины, которая до сих пор выглядит достаточно неплохо, несмотря на то, что первые ее экземпляры выпущены более 20 лет назад. Стать владельцем «четвертого гольфа» можно имея бюджет от $3500, а средняя рыночная цена этого поколения - $4600.

Еще один «родственник» только что упомянутых автомобилей (разумеется, кроме ВАЗов) - Skoda Octavia. Самыми массовыми в этой подборке оказались авто 2004 и 2005 годов выпуска, хотя местный завод «Еврокар», который производил эти машины, работал уже 2 года, а сама модель сменила первое поколение на второе. Средняя цена для версий, попавших в эту подборку, составляет $6600.

Было бы странно не встретить в этом списке Daewoo Lanos, который в свое время должен был стать «народным автомобилем» в Украине. Благодаря мощному лоббированию интересов АвтоЗАЗа «Ланос» и производные от него модели действительно сумели на некоторое время занять топовые позиции на рынке. Однако, как видим, даже «тепличные» условия, направленные на «поддержку национального производителя», не помогли построить собственный конкурентоспособный автопром. И здесь нет ничего удивительного - на рынке всегда остаются те, кто играет честно и в условиях открытой справедливой конкуренции. Все остальное - временное, как и «Ланос», которыми еще достаточно активно торгуют, по средней цене около $3200 для моделей 2006-2008 г.в.

Далее, на отметках 2010 и 2011 г.в. расположились двое чуть ли не самых сильных конкурентов на «вторичке» - Ford Focus и Renault Megane. Эти авто пользователи чаще всего выбирали для сравнения перед тем, как окончательно определиться с тем, что именно покупать.

После этих моделей еще один массив с «Пассатами», о которых уже шла речь, здесь лишь стоит напомнить, что с годом выпуска 2011-2012 на нашей вторичке преобладают «американцы», то есть авто, приобретенные на страховых аукционах в США, восстановленные и возвращенные в эксплуатацию.

После «Пассата» типичный «американский джип» (хотя на самом деле у него значок японского автозавода) Nissan Rogue. Уже довольно долго эта модель возглавляет рейтинг кроссоверов с пробегом, и вряд ли в ближайшее время какая-то другая машина сможет сместить «Рога» хотя бы на вторую позицию. Цены на второе поколение этого кроссовера (2013 модельный год) начинаются с $12 000, а его рестайлинговая версия, попавшая в эту подборку, обойдется как минимум в $16 000.

Самые «свежие» года выпуска достались «дилерским» моделям. Ford Kuga, который хоть и не лидирует в рейтингах «вторички» или «топах» новых авто, но все же, как показывает статистика, для 2019 г.в. этих авто собралось больше всего. Цены на «Куги» именно этого года выпуска - от $26 000.

Завершает подборку один из трех бестселлеров среди новых авто - KIA Sportage. Конечно, когда речь идет о 2021-м годе выпуска, стоит говорить только о новом автомобиле, и такие есть по цене от $19 300. Пока условно «предыдущего» поколения, так как то, которое было недавно представлено, в Украине ожидается осенью.