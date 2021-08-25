Соратник Януковича Царев сообщил о смерти дочери

Бывший народный депутат от Партии регионов Олег Царев сообщил о смерти своей 17-летней дочери Екатерины, сообщает Деловая столица.

Девушка умерла еще 15 июля, однако бывший "регионал", который сейчас скрывается в России, сообщил об этом только 24 августа.

О смерти дочери одиозный Царев написал на своей странице в Facebook. Обстоятельства смерти девушки неизвестны.

"У меня умерла дочь. Я не смог ее защитить. Я никогда себе этого не прощу. Часть меня умерла вместе с ней. Часть меня лежит и занимает ее в могиле. Часть меня еще жива, но стремится умереть быстрее и встретиться с ней" , — написал Царев.

Известно, что у "регионала" четверо детей. Екатерина была младшей из двух дочерей.

Отметим, что в своем Instagram последние фото Екатерина Царева опубликовала с отдыха в Дубае.

В комментарии к последнему обнародованному девушкой фото пользователь vitalijgorpinic сообщил, что Екатерина Царева якобы страдала от наркотической зависимости.

"На жизнь и смерть Кати влияла наркотическая зависимость. Никто из близких не замечал, как давно она висела над пропастью" , — написал он.

Девушка в сети демонстрировала роскошную жизнь. Она путешествовала во Франции, Испании и других странах Европы, публикуя фото.