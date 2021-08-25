В Японии могут расширить применение роботов

Японское правительство планирует создать условия для более широкого практического использования роботов в ряде сфер, сообщает Укринформ.

Для выполнения этой задачи министерство промышленности Японии планирует потребовать около 17 млн. долларов для проектного бюджета на новый финансовый год.

Отмечается, что это примерно в три раза больше, чем в текущем финансовом году.

"Компании нуждаются не только в высокотехнологичных работах, способных выполнять сложные задачи, но и в рабочей среде, что позволяет осуществить автоматизацию", - говорится в сообщении.