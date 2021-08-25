Украина обладает 10% мировых запасов лития: что нужно для добычи

Украина может стать крупным производителем лития на мировом рынке, потому что владеет его огромными запасами, сообщает UBR.

Об этом заявила начальник отдела рудных и нерудных полезных ископаемых Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедр) Наталия Флоре.

Литий является стратегическим сырьем и широко используется в авиационной, космической и ракетной промышленности. Сегодня литий нашел свое широкое применение как важнейшая деталь в батареях электромобилей, производство которых увеличивается с каждым годом.

"Однако показатели запасов литиевого сырья в недрах нашей страны являются строго засекреченной информацией, а по отдельным месторождениям – с грифом "для служебного пользования". Месторождения лития расположены в Кировоградской ("Полоховское"), Донецкой ("Шевченковское") и Запорожской ("Крутая балка") областях" , – комментирует специалист.

По данным зарубежных источников (Геологическая служба США, Bloomberg New Energy Finance, Metalary), в недрах Украины находится до 10% разведанных мировых запасов лития, которые в сегодняшних ценах составляют более $80 млрд.

Запасы лития в Украине могут приближаться к 5 млн тонн, тогда как мировые показатели оцениваются в 53 млн тонн.

По словам Наталии Флоре, добыча лития в нашей стране представляется не такой дешевой и простой, как в других государствах мира (например, в Чили, где сырье добывают из соленых озер открытым способом), потому что металл залегает на глубинах 300 и больше метров.

"К тому же разведка и добыча лития может вызвать серьезное сопротивление со стороны экологических организаций Украины, поскольку она будет сопровождаться сносом плодородного чернозема" , – добавляет эксперт.

Как отмечает специалист, без привлечения иностранных инвестиций на сотни миллионов долларов, наша страна не в состоянии заниматься активной добычей этого редкоземельного металла.

Отметим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос широкого привлечения американских инвестиций в добычу лития в нашей стране в ходе своего будущего визита в США.

Напомним, что добычей лития в Украине до недавнего времени занимались две компании – "Петро-Консалтинг" (месторождение "Шевченковское") и "Укрлитийдобыча" (месторождения "Полоховское").

В апреле 2020 года Офис генерального прокурора Украины добился отмены спецразрешения на добычу литиевых руд Шевченковского месторождения, которое было выдано компании "Петро-Консалтинг" по причине того, что фирма не была его недропользователем.

"Петро-Консалтинг" принадлежала Игорю Кононенко и его окружению.

Компания "Укрлитийдобыча", конечным бенефициаром которой на сегодня является египтянин Мина Азер Мамлук Халил, проживающий в ОАЭ, добычей лития в настоящее время не занимается.