Катя Осадчая уже вышла на работу - первые фото

Пять дней назад, 19 августа, телеведущая Катя Осадчая родила третьего сына, через три дня она вернулась из роддома домой, а уже 24 августа вышла на работу, сообщает Clutch.

Так, в День Независимости Украины, знаменитость вместе с супругом побывали на торжественном параде, а к вечеру Осадчая уже вела съемки программы "Светская жизнь" на концерте Андреа Бочелли возле Мариинского дворца.

Фотографиями со сборов на мероприятие Екатерина поделилась в своем Instagram. В разделе «сториз» она опубликовала снимок из гримерки, а чуть позже фотографии с концерта появились в микроблоге Юрия Горбунова.

В первый свой рабочий день ведущая надела широкое длинное платье из синего атласа и элегантную шляпку в тон.