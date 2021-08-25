В США растет число заражений "Дельтой" среди полностью вакцинированных

Данные в еженедельном отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США свидетельствуют, что четверть жителей Лос-Анджелеса, которые заразились COVID, были полностью вакцинированы, пишут иностранные СМИ.

Новые данные Центра касаются более 43 000 зарегистрированных COVID-случаев заражения среди жителей округа Лос-Анджелес в возрасте от 16 лет и старше. Из них 10 895 случаев, или 25,3%, имели место у полностью вакцинированных лиц, а 1431 случай, или 3,3% - у частично вакцинированных лиц. В то же время, большинство инфекций произошло среди непривитых - 71,4%.

Вакцины защищали людей от более серьезных симптомов. Согласно исследованию, только 3,2% полностью вакцинированных лиц с положительным результатом на коронавирус были госпитализированы, всего 0,05% были госпитализированы в отделение интенсивной терапии и 0,25% были помещены на искусственную вентиляцию легких.

Среди непривитых, которые заразились COVID, 7,5% были госпитализированы, 1,5% были помещены в отделение интенсивной терапии и 0,5% нуждались в поддержке дыхания с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Вакцины по-прежнему обладают защитным действием, и результаты следует интерпретировать с осторожностью, поскольку эффективность вакцины со временем может снизиться, а оценки эффективности неточны.

Полученные данные перекликаются с более ранними данными из Израиля и Великобритании о том, что вакцины против COVID-19 со временем утратили некоторую эффективность в предотвращении инфекций по мере распространения варианта Дельта.