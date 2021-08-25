Жители ОРДЛО смогут отказаться от паспортов РФ после деоккупации

Жители оккупированных районов Донбасса получают российские паспорта вынужденно. Когда ОРДЛО вернется под контроль Украины, они смогут отказаться от этих документов, сообщает Украина 24.

Об этом заявила участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова.

"Если у них есть такое желание, конечно, они смогут отказаться от этих документов. Для этого у нас и будет переходный период, чтобы разобраться и с документами на неподконтрольных территориях и установить там украинскую власть. Проблема есть только с тем, чтобы эти территории были освобождены.

Я не думаю, что у людей есть повод из-за этого очень волноваться. Они - граждане Украины. Все, кто хотят остаться гражданами Украины, останутся ими. А те, кто получил российский паспорт, могут быть гражданами России" , - сказала она.

По словам Ивановой, большая часть людей на неподконтрольных территориях получают эти документы вынужденно:

"Не потому, что они хотят быть гражданами России, не потому, что им очень это нравится, а вынужденно, потому что они не имеют там других средств защитить себя, другого способа, каким образом им там прожить".