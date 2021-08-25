Талибы настаивают на прекращении эвакуации из Кабула к 31 августа

Заместитель руководителя политического управления движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станекзай потребовал прекратить процесс эвакуации из аэропорта Кабула и вывести все иностранные войска из Афганистана к установленному сроку - 31 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

"Исламский эмират Афганистан (государство, существовавшее под управлением талибов в 1996 -2001 гг.) заявляет, что иностранные войска должны уйти вовремя и прекратить эвакуацию, чтобы подготовить почву для гражданских полетов" , - сообщил в среду утром представитель движения Вардак Альханафи по итогам встречи Станекзая с послом Германии в Афганистане Маркусом Потцлем.

"На встрече обсуждались политические вопросы и ситуация в международном аэропорту Кабула" , - написал Альханафи в твиттере.

Немецкий дипломат, в свою очередь, пообещал, что все экономические и гуманитарные проекты Германии, приостановленные после захвата талибами власти в Афганистане, будут возобновлены после нормализации ситуации в стране, сообщил представитель движения "Талибан".

Талибы ранее выступили с заявлением, в котором отмечалось, что ситуация в аэропорту Кабула вызывает беспокойство во всем Афганистане.

"С одной стороны, иностранцы, кажется, не добиваются прогресса в этой бесконечной эвакуации. С другой стороны, мы являемся свидетелями болезненных игр с жизнями и достоинством афганцев. До сих пор мы слышали сообщения о 20 жертвах в аэропорту в то время, когда остальная часть страны находится в состоянии мира" , - говорится в заявлении.

Талибы утверждают, что ситуация в аэропорту Кабула, которую они считают "катастрофической", "показывает истинное отношение США и их союзников к афганским беженцам".

"Те немногие, кто выбрался, набились в удушающем лагере в Катаре с единственным туалетом для тысяч людей. Это всё, что могут предложить им американцы?" , - вопрошают боевики движения.

Талибы также заявили, что недовольны "безответственными призывами США к афганцам, обладающим ценными навыками, покинуть страну".