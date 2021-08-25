Журналист проверил, как работает украинский COVID-сертификат во Франции
Главный редактор издания "НикВести" Олег Деренюга, будучи во Франции, проверил, как работает международный сертификат в приложение "Дія".
Соответсвующее видео он опубликовал на странице в Facebook.
Официант пришёл, отсканировал QR-код с экрана смартфона журналиста и данные о COVID-сертификате подтвердились.
"Редкое и прекрасное чувство гордости, что в нашей стране смогли сделать полезный сервис, который реально работает!", – отметил Деренюга.