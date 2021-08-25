Журналист проверил, как работает украинский COVID-сертификат во Франции

Главный редактор издания "НикВести" Олег Деренюга, будучи во Франции, проверил, как работает международный сертификат в приложение "Дія".

Соответсвующее видео он опубликовал﻿ на странице в Facebook.

Официант пришёл, отсканировал QR-код с экрана смартфона журналиста и данные о COVID-сертификате подтвердились.