Осенью ожидается оживление на вторичном рынке жилья
В течение первого полугодия наблюдалась тенденция роста стоимости жилья в городах-миллионниках. С января по июнь 2021 года в крупнейших городах Украины – Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове – средняя стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 6,4-9%, сообщает UBR.
Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) совместно с геоинформационным порталом "Увекон".
Средние цены по Украине в крупных городах:
- в течение января-июня средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева находилась в диапазоне $1690,9-1809,8/м2;
- средние цены на вторичном рынке квартир во Львове колебались в диапазоне $994,6-1066/м2;
- диапазон средних цен на вторичном рынке квартир в Одессе составил $936,4-996,6/м2;
- средние цены на вторичном рынке жилья Днепра составили $843,5-902,5/м2;
- средние цены на вторичном рынке квартир в Харькове колебались в диапазоне $776,3-862,9/м2.
"В текущем году наблюдается концентрация финансовых ресурсов в крупных городах, что может свидетельствовать как об усилении миграционных процессов – оттоке трудоспособных граждан из провинции, – так и об инвестиционной привлекательности жилья именно в больших городах", – рассказал президент АСНУ Юрий Пита.
Он отметил, что, в отличие от первичного рынка, где ежемесячное средний рост стоимости "квадрата" наблюдается на уровне около 3-3,5% в гривне (2% в долларовом эквиваленте), цена квартир на "вторичке" остается достаточно прогнозируемой.
"В 2021-м динамика роста стоимости жилья на вторичном рынке в городах Украины почти в 1,5-2 раза ниже, чем на первичном рынке", – отметил эксперт.
В то же время, добавляет он, стоимость жилья на "вторичке" уже почти достигла своей верхней отметки, что обусловлено уровнями инфляции и покупательной способности.
"В осенний период стоимость квартир на вторичном рынке в долларовом эквиваленте в крупнейших городах страны может вырасти еще на 2-3% (гривневые колебания могут быть более ощутимыми: 5-7%). Однако многое будет зависеть от общей экономической ситуации в стране, которая существенно влияет на уровень спроса", – подчеркнул Юрий Пита.
Пандемический бум идет на спад
В свою очередь гендиректор группы компаний "Увекон" Владимир Шалаев считает, что "ресурс" спроса уже почти иссяк, ведь "пандемический бум" на жилье уже проходит.
По его данным, 50-55% всех приобретений на вторичном рынке связаны с предварительной продажей имеющихся в собственности объектов недвижимого имущества (преимущественно квартир и земельных участков), около 40-45% – это инвестиционные приобретения с целью сохранения и приумножения состояния.
"Сейчас большая часть сделок на вторичном рынке направлена на улучшение жилищных условий или же осуществляется с целью сохранения средств", – подчеркнул эксперт.
Он также добавил, что осенью ожидается оживление на вторичном рынке жилья: в течение сентября-октября спрос может вырасти на 10-12%. При этом спрос и предложение будут сбалансированы, что будет сдерживать стремительный рост стоимости жилья.
"Без развития полноценной ипотеки, без увеличения доходов граждан, не стоит рассчитывать на то, что количество реальных покупателей превысит имеющееся предложение. Именно поэтому в ближайшие месяцы – с сентября по декабрь 2021-го – не стоит ожидать каких-то существенных ценовых сдвигов на вторичном рынке жилья", – подытожил Шалаев.