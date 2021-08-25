Осенью ожидается оживление на вторичном рынке жилья

В течение первого полугодия наблюдалась тенденция роста стоимости жилья в городах-миллионниках. С января по июнь 2021 года в крупнейших городах Украины – Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове – средняя стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 6,4-9%, сообщает UBR.

Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) совместно с геоинформационным порталом "Увекон".

Средние цены по Украине в крупных городах:

в течение января-июня средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева находилась в диапазоне $1690,9-1809,8/м2;

средние цены на вторичном рынке квартир во Львове колебались в диапазоне $994,6-1066/м2;

диапазон средних цен на вторичном рынке квартир в Одессе составил $936,4-996,6/м2;

средние цены на вторичном рынке жилья Днепра составили $843,5-902,5/м2;

средние цены на вторичном рынке квартир в Харькове колебались в диапазоне $776,3-862,9/м2.

"В текущем году наблюдается концентрация финансовых ресурсов в крупных городах, что может свидетельствовать как об усилении миграционных процессов – оттоке трудоспособных граждан из провинции, – так и об инвестиционной привлекательности жилья именно в больших городах" , – рассказал президент АСНУ Юрий Пита.

Он отметил, что, в отличие от первичного рынка, где ежемесячное средний рост стоимости "квадрата" наблюдается на уровне около 3-3,5% в гривне (2% в долларовом эквиваленте), цена квартир на "вторичке" остается достаточно прогнозируемой.

"В 2021-м динамика роста стоимости жилья на вторичном рынке в городах Украины почти в 1,5-2 раза ниже, чем на первичном рынке" , – отметил эксперт.

В то же время, добавляет он, стоимость жилья на "вторичке" уже почти достигла своей верхней отметки, что обусловлено уровнями инфляции и покупательной способности.

"В осенний период стоимость квартир на вторичном рынке в долларовом эквиваленте в крупнейших городах страны может вырасти еще на 2-3% (гривневые колебания могут быть более ощутимыми: 5-7%). Однако многое будет зависеть от общей экономической ситуации в стране, которая существенно влияет на уровень спроса" , – подчеркнул Юрий Пита.

Пандемический бум идет на спад

В свою очередь гендиректор группы компаний "Увекон" Владимир Шалаев считает, что "ресурс" спроса уже почти иссяк, ведь "пандемический бум" на жилье уже проходит.

По его данным, 50-55% всех приобретений на вторичном рынке связаны с предварительной продажей имеющихся в собственности объектов недвижимого имущества (преимущественно квартир и земельных участков), около 40-45% – это инвестиционные приобретения с целью сохранения и приумножения состояния.

"Сейчас большая часть сделок на вторичном рынке направлена на улучшение жилищных условий или же осуществляется с целью сохранения средств" , – подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что осенью ожидается оживление на вторичном рынке жилья: в течение сентября-октября спрос может вырасти на 10-12%. При этом спрос и предложение будут сбалансированы, что будет сдерживать стремительный рост стоимости жилья.