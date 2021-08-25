На рынке смартфонов Китая сменился лидер

Компания Counterpoint Technology Market Research сообщает о существенной перестановке сил на рынке смартфонов Китая, который является крупнейшим регионом сбыта умных сотовых аппаратов, сообщает 3Dnews.

Телекоммуникационный гигант Huawei резко сдал позиции в связи с жёсткими санкциями со стороны Соединённых Штатов. Если во второй четверти прошлого года эта компания контролировала более 30 % рынка смартфонов Поднебесной, то во втором квартале нынешнего года — лишь около 8 %.

От ухудшения положения Huawei выиграли другие разработчики смартфонов. Так, в лидеры на местном рынке вышла компания Vivo. Её доля по итогам первого и второго кварталов 2021-го составила 24 %. В течение апреля–июня Vivo реализовала в КНР около 18,3 млн смартфонов против 14,1 млн годом ранее.

Counterpoint Technology Market Research

На втором месте в рейтинге ведущих игроков располагается Oppo с результатом приблизительно 21 %. Замыкает тройку Xiaomi, которая контролирует 17 % китайского рынка смартфонов.