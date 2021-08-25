Джамала встретилась с Андреа Бочелли перед концертом: фото и видео из-за кулис

24 августа легендарный итальянский певец Андреа Бочелли выступил в Киеве. Праздничный концерт маэстро состоялся по случаю Дня Независимости Украины. Вместе с музыкантом на сцену вышла украинская исполнительница Джамала. Исполнительница показала трогательные фото и видео, которые сделала накануне выступления, сообщает 24 Канал.

Концерт Андреа Бочелли стал одним из элементов праздничной программы ко Дню Независимости. Он состоялся на площади Конституции. Важно и то, что музыкант выступил не сам, а и с украинскими артистками.

Встреча Джамалы и Андреа Бочелли

Одной из тех, с кем Андреа Бочелли хотел спеть, стала Джамала. Перед концертом она встретилась с маэстро и сделала несколько фото и видео на память. Звезда невероятно счастлива, что имеет возможность спеть с легендарной личностью. Джа исполнила настоящую молитву The Prayer. Раньше ее пела непревзойденная Селин Дион.

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Текст публикации Джамалы:

Когда-то в Тоскане, на одном из концертов, я подарила Андреа Бочелли свою пластинку For Every Heart. Он этого точно не помнит, а для меня встреча была особенной.

Я счастлива, что маэстро выбрал именно меня, и сегодня, уже через несколько часов, на День Независимости мы вместе споем одну из его выдающихся песен. Особенно приятно исполнять настоящую молитву The Prayer после легендарной Селин Дион.