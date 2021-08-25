Moderna и Pfizer оказались менее эффективны против Дельты

Исследование в США показало, что эффективность вакцин против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna упала с 91% до 66%, сообщает Новое время.

Это произошло из-за того, что вариант Дельта стал доминирующим, отметили представители Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Тысячи людей в шести штатах проходили тестирование еженедельно, а также при появлении симптомов COVID-19, что позволило исследователям оценить эффективность против симптоматической и бессимптомной инфекции.

Если посмотреть на частоту инфекций среди вакцинированных и невакцинированных людей, а также на количество времени, в течение которого они отслеживались, эффективность вакцины оценивалась в 91 процент в начальный период исследования с 14 декабря 2020 года по 10 апреля 2021 года.

Но в течение нескольких недель накануне 14 августа, когда вариант Delta стал доминирующим, эффективность упала до 66 процентов.

Авторы отчета заявили, что существует ряд предостережений, в том числе то, что защита от вакцин в любом случае может ослабевать со временем, а оценка в 66 процентов была основана на относительно коротком периоде исследования с небольшим количеством инфекций.

"Хотя эти промежуточные результаты предполагают умеренное снижение эффективности вакцин против COVID-19 в предотвращении инфекции, устойчивое снижение риска заражения на две трети подчеркивает неизменную важность и преимущества вакцинации против COVID-19", — заявили они.

Ряд исследований пришел к выводу, что эффективность вакцины против Delta снизилась, хотя точный уровень этого падения различается в разных публикациях.

Согласно недавней статье в Journal of Virological Methods, количество вируса, обнаруженного в первых тестах пациентов с вариантом Delta, было в 1000 раз выше, чем у пациентов с первой волной вируса в 2020 году, что значительно увеличило его заразность.

Эти цифры касаются более 43000 зарегистрированных случаев заражения среди жителей округа Лос-Анджелес в возрасте от 16 лет и старше. Из них 25,3% (10 895 человек) — полностью вакцинированные лица.

В то же время в отчете отмечается, что вакцины защищают людей от тяжелых случаев заболевания.