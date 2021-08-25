Новые тарифы на электроэнергию: как вписаться в норму

В Украине с 1 октября тариф на электроэнергию снизят с 1,68 до 1,44 грн за кВт*час при месячном потреблении до 250 кВт*час. Чтобы вписаться в указанный норматив, необходимо соблюдать целый ряд условий, сообщает Обозреватель.

В среднем украинцы использовали в 2020-м около 170 кВт*час электроэнергии в месяц, говорится в данных Кабмина. Но здесь стоит учитывать, что зимой потребление может быть значительно выше указанной суммы, а летом наоборот – ниже. Так, если вы используете электроэнергию для подогрева воды или отопления, то объем потребления может достигать более 500 кВт*час в месяц.

Для более эффективного потребления стоит соблюдать целый ряд правил, говорится в рекомендациях Госэнергоэффективности: