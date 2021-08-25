Kia Sportage PHEV дебютирует в Мюнхене

На автошоу IAA-2021 корейская компания Kia презентует гибридную версию кроссовера Kia Sportage нового поколения. Помимо традиционного ДВС новинка получит 91-сильный электромотор, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба производителя. К имеющейся гамме бензиновых и дизельных версий Kia Sportage скоро добавится модификация с PHEV.

К имеющейся гамме бензиновых и дизельных версий Kia Sportage скоро добавится модификация с PHEV. Источник: Kia

Новинка станет очередным шагом компании на пути к электрификации существующего модельного ряда. Sportage PHEV получит гибридную силовую установку на базе турбированного 1,6-литрового мотора. В паре с ним будет работать 6-ступенчатый "автомат" и 91-сильный электромотор, питание для которого будет обеспечивать литий-ионная батарея на 13,8 кВтч. Суммарная мощность такой версии составит 261 л.с. На электротяге автомобиль сможет преодолевать до 51 км, а суммарный запас хода составит примерно 740 км.

Кроме того, новый кроссовер получит комплекс электронных "помощников" ADAS и систему электронного рулевого управления E-Handling, которая улучшит маневренность и стабильность при прохождении поворотов.

Sportage PHEV будет представлен в Мюнхене вместе с полностью электрическим Kia EV6. Новинка уже была презентована ранее, но полноценная премьера модели состоится на выставке в Германии. Напомним, что электромобиль оснащен батареей на 77,4 кВтч, которая использует бортовую сеть на 800 В. Это позволяет заряжать АКБ до 80% за 18 минут.

Новый кроссовер получит комплекс электронных "помощников" ADAS и систему электронного рулевого управления E-Handling. Источник: Kia

Первоначально для нового Sportage будут предложены 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 180 л.с., а также 2-литровый дизель с отдачей 186 л.с. Первый будет работать в паре с 6-ступенчатой "механикой" или 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями, а для дизельной версии подготовили 8-ступенчатый "автомат". А гибридная версия появится у дилеров немного позже.