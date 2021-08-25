Сухой кашель: признак серьезных заболеваний

Многие считают сухой кашель проявлением болезней дыхательной системы, однако это не всегда так, он может быть признаком серьёзных заболеваний сердца, желудка, кишечника и других жизненноважных органов. Сам по себе сильный и продолжительный сухой кашель - опасен, он может быть причиной различных осложнений, сообщает Здоровьесберегающий канал.

При сухом кашле не отхаркивается мокрота. Пациент кашляет исключительно воздухом. Поэтому довольно часто такой вид кашля называют «пустым» или «непродуктивным». Приступы сухого кашля невозможно предупредить или остановить, они носят неконтролируемый и непредсказуемый характер.

Такой кашель доставляет больному сильный дискомфорт, крайне мучителен, плохо переносится как самим простывшим, так и его окружением. Приступы сухого кашля повторяются в течение дня и не прекращаются ночью.

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