Сын погибшего мэра Кривого Рога предостерег "Слуг народа"
На сессии горсовета распорядитель сессионного заседания Юрий Вилкул дал слово сыну погибшего мэра Юрию Павлову, сообщает Депо.
Сын Павлова поблагодарил депутатов за организацию похорон отца.
Также Юрий Павлов обратился к депутатам от "Слуги народа" Александру Фастовцу и ого охране, Максиму Трачу, Денису Викленко, Игорю Фартушному. Сын Павлова предостерег депутатов от попыток насильно и незаконно захватить власть в городе.
Также сын Павлова от имени всех жителей Кривого Рога призвал депутатов соблюдать законы на сессии. Фракция партии "Слуга народа" покинула сессионый зал после отставки секретаря горсовета.