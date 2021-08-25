Opel представила самый дешевый немецкий электромобиль

Представлен новый Opel Rocks-e – самый дешевый электромобиль немецкой марки. Стоимость ситикара составляет всего 6000 евро, сообщает АвтоПортал.

Электрокар Опель, по сути, является немецкой версией Citroen Ami. Автомобиль достигает всего 2,41 м в длину, 1,39 м в ширину и 1,52 м в высоту, а его масса – всего 425 кг.

От собрата Opel Rocks-e отличается разве что декором на кузове. Как у Citroen, он получил ассиметричные двери, открывающиеся в разные стороны.

Электромотор мощностью 8 л. с. позволяет развивать 45 км/ч. Столь маломощным новый Opel Rocks-e сделали намерено, ведь в этом случае во многих странах Евросоюза для управления им не нужны водительские права.

Литий-ионная аккумуляторная батарея на 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 75 км (по циклу WLTP), а зарядить ее можно всего за 3,5 часа.

Электромобиль Opel Rocks-e поступит в продажу в Германии с осени. В других странах он появится с 2022 года.