Эксперт объяснил, почему температура летом в Украине будет увеличиваться

Лето в Украине за последние 30 лет стало на полтора градуса теплее, чем было в 1960-1990 годах. Изменилась климатическая норма, и в будущем эта тенденция продолжится. При этом сложно спрогнозировать, как высоко будут подниматься столбики термометров. Об этом ﻿рассказала климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, сообщает Главред.

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"Например, август 2021-го будет явно теплее по сравнению с последними десятилетиями, которые были самыми жаркими. Поэтому жара в августе у нас будет преобладать, хотя будут и периоды более прохладной погоды.

Нет методов, которые позволят спрогнозировать, какой будет температура. Можем говорить только о том, что температура будет на 1-2 градуса выше, чем в целом температура за месяц в период 1991-2020 годов" , - сказала эксперт.

Балабух также объяснила, с чем связано повышение температуры в Украине. По ее словам, дело не в активности Солнца. Как раз наоборот - в последние годы наблюдалось уменьшение солнечной активности.

"Рост температуры в большей степени обусловлен антропогенным фактором, то есть человеческой деятельностью и выбросами парниковых газов. Если к этому фактору добавится еще и повышение солнечной активности, температура воздуха может ощутимо вырасти. К середине ХХІ века она может увеличиться для Украины в среднем на 1,5 градуса по сравнению с началом этого века", - сказала климатолог.

Она добавила, что очень важно не допустить такого или большего повышения температуры. Ведь когда температура повышается на два градуса и выше, происходят необратимые изменения в экосистемах.

"Например, в 2020 году средняя годовая температура была выше климатической нормы на 2,8 градуса. И тогда у нас практически не было зимы, не было снежного покрова, что в конечном итоге привело к проблемам с водоснабжением. Сначала у нас была большая засуха, а потом на западной Украине произошли большие наводнения.