В Северной Корее вышел мультфильм о вреде лишнего веса

Государственное телевидение Северной Кореи выпустило мультфильм о вреде лишнего веса, сообщает Корреспондент.

Лента рассказывает историю двух подруг, одна из которых придерживается здорового образа жизни, а вторая имеет лишний вес, так как ездит на трамвае и любит вкусные закуски.

После очередной обильной трапезы она впадает в пищевую кому, и худая подруга пытается ее разбудить.

Как отметил журналист Колин Звирко, мультфильм фокусируется на теме переизбытка продовольствия в Пхеньяне.

Напомним, в июне лидер КНДР Ким Чен Ын предупредил население страны об ухудшении ситуации с продовольствием.