Венгрия намерена наладить производство "Спутник V"

Венгрия планирует до конца 2022 наладить собственное производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщает Рубрика.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"До конца этого года мы сможем завершить передачи технологий, а с конца 2022 можно будет производить вакцину" Спутник V "по российской лицензии" , — сказал министр.

Он добавил, что Венгрия планирует использовать российскую вакцину не только для себя, но и для продажи другим странам. Сийярто также сказал, что "благодаря" Спутник V "Венгрия смогла провести успешную кампанию вакцинации в Европейском Союзе".

Отметим, что реальные показатели вакцинации в Венгрии трудно назвать одними из лучшими в Евросоюзе. В Венгрии меньшей мере одну дозу получили 58% жителей, а завершили вакцинацию — 56%.

Это даже не средний показатель для ЕС, согласно которому первую дозу уже вкололи 63% людей. А вот в Дании первую прививку получили 75% жителей, 69% — завершили вакцинацию.