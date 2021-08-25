Глава Минфина допускает продление программы МВФ stand-by

Глава Министерства финансов Сергей Марченко допускает продление текущей 18-месячной программы stand-by с Международным валютным фондом (МВФ) на полгода, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это обсуждается, однако окончательного решения еще нет. То есть продление программы stand-by на полгода возможно. Но говорит о таком продлении пока рано" , – сказал Марченко в интервью.﻿

Он добавил, что решение должно быть согласовано с партнерами.

Министр финансов также напомнил, что Украина ожидает миссию Фонда в сентябре.