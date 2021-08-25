В Украине могут ввести привилегии для вакцинированных

В Украине могут ввести привилегии для вакцинированных

Министерство здравоохранения Украины рассматривает варианты привилегий для вакцинированных от коронавируса украинцев. Для популяризации прививок в данных инициативах будут опираться на зарубежный опыт, сообщает Вести.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. 

"Например, кинотеатры, они смогут работать, если коллектив будет вакцинирован и люди, которые будут приходить к нему, будут показывать COVID-сертификат", - уточнил министр.

При этом в ведомстве считают, что сфер, где можно вводить поощрительные меры в Украине предостаточно. 

"Таких сфер много. Мы можем брать опыт стран ЕС и США... посмотреть что срабатывает, а что нет и выбрать оптимальный вариант", - отметил Ляшко.
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