В Украине могут ввести привилегии для вакцинированных

Министерство здравоохранения Украины рассматривает варианты привилегий для вакцинированных от коронавируса украинцев. Для популяризации прививок в данных инициативах будут опираться на зарубежный опыт, сообщает Вести.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Например, кинотеатры, они смогут работать, если коллектив будет вакцинирован и люди, которые будут приходить к нему, будут показывать COVID-сертификат" , - уточнил министр.

При этом в ведомстве считают, что сфер, где можно вводить поощрительные меры в Украине предостаточно.