В Украине могут ввести привилегии для вакцинированных
Министерство здравоохранения Украины рассматривает варианты привилегий для вакцинированных от коронавируса украинцев. Для популяризации прививок в данных инициативах будут опираться на зарубежный опыт, сообщает Вести.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
"Например, кинотеатры, они смогут работать, если коллектив будет вакцинирован и люди, которые будут приходить к нему, будут показывать COVID-сертификат", - уточнил министр.
При этом в ведомстве считают, что сфер, где можно вводить поощрительные меры в Украине предостаточно.
"Таких сфер много. Мы можем брать опыт стран ЕС и США... посмотреть что срабатывает, а что нет и выбрать оптимальный вариант", - отметил Ляшко.