АЗС оштрафовали на 1,6 млн гривен

Прецедентный случай произошел на украинском топливном рынке. Одну из АЗС на Закарпатье уличили в продаже некачественного горючего, и теперь ее владельцу придется заплатить в казну почти 1,6 млн грн, сообщает АвтоПортал.

Началось всё с коллективной жалобы: местные автомобилисты обратились в ГУ Госпотребслужбы области с заявлением о том, что заправка (ее название не раскрывается) реализовывает плохое топливо. Тогда контролирующий орган сделал контрольную закупку и проверку горючего на указанной АЗС. Инспекция подтвердила опасения заявителей и, в итоге, предпринимателю выписали штраф в размере 1 582 360 грн.

Хозяин автозаправочного комплекса не согласился с наказанием и решил обжаловать его, но, впрочем, это не помогло. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций изучили вопрос, процедуру выполнения контрольной закупки топлива и проверки его качества, после чего пришли к выводу, что наложение штрафа было законным.

Таким образом, для владельца АЗС эта история обошлась еще дороже: он потратился на судебные тяжбы (а это явно было недешево), но штраф, который эквивалентен почти $60 000, ему всё же придется заплатить.