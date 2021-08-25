Суд в США по иску ПриватБанка запретил Коломойскому продавать активы

Канцлерский суд штата Делавэр (США) отклонил ходатайство Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка. Ответчики заявляли, что дело якобы должно рассматриваться судами Украины, сообщили﻿ в пресс-службе банка.

Таким образом, суд продолжит рассмотрение дела по гражданскому иску ПриватБанка о взыскании убытков, причиненных ответчиками до его национализации в декабре 2016 года.

Также суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов (status quo order), которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с разнообразными активами ответчиков в США.

В решении суда отмечается, что этот приказ является "гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более 600 млн долларов, возмещения которых он требует в рамках этого производства" .

Одновременно суд удовлетворил ходатайство ответчиков и приостановил производство в отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу.