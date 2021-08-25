В Китае обнаружено месторождение сланцевой нефти

Специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили запасы сланцевой нефти на территории Дацинского нефтегазового месторождения (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), сообщает Enkorr.

Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, объем геологических запасов сырья составляет 1,27 млрд т.

«Прогнозируемые геологические запасы составляют 1,268 млрд т, — передает телеканал. — Это знаменует собой крупный прорыв Китая в разведке и разработке сланцевой нефти».

Дацинское нефтегазовое месторождение является крупнейшим по запасам в Китае. Оно было обнаружено в 1959 г. Запасы нефти в нем составляют около 5,7 млрд т.

Напомним, импорт нефти Китая за январь-июль 2021 г. снизился на 5,6% в годовом выражении и составил 301,83 млн т. Отдельно за июль показатель упал на 19,6% в годовом выражении — до 41,24 млн т.