Ирина Федишин покорила сеть белоснежным платьем-вышиванкой

24 августа Украина отметила 30-ю годовщину со дня провозглашения Независимости. В этот день львовская певица Ирина Федишин поздравила украинцев с праздником и показала безупречный образ в платье-вышиванке, сообщает 24 Канал.

Недавно блондинка отдыхала в Болгарии, впрочем уже вернулась к работе. В День Независимости популярная исполнительница отправилась на праздничные концерты в Яремче и Ямницу, что возле Ивано-Франковска.

Образ Ирины Федишин

Известная украинская певица опубликовала несколько фото со своим сыном на фоне крепостей Каменец-Подольского. Перед камерой Ирина Федишин предстала в пышном атласном платье белого цвета на длинный рукав.

Образ Ирина Федишин довершила массивными кораллами и насыщенным макияжем. Певица накрасила глаза темными тенями, губы накрасила яркой розовой помадой, а на волосах сделала любимые локоны.