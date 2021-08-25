Эксперт назвал факторы роста цен на подсолнечное масло
Цены на подсолнечное масло зависят от нескольких факторов. Такое мнение высказал президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, сообщает AgroPortal.
Он отметил, что влияние мировых трендов, а именно рост цены на соевое масло, коррелирует с ценой на подсолнечное, поэтому наблюдаются соответствующие цены.
«Экспортная и внутренняя цена на подсолнечное масло имеет разницу в среднем 15%, то есть стандартное бутилированное масло объемом 0,950 л должно стоить не более 65 грн», — объясняет эксперт, отмечая, что цены в Украине кое-где выше.
Кроме того, по мнению Козаченко, причиной этому является высокий спрос на данную продукцию, что дает толчок ценам. А также теневой сектор.
«Одной из причин является существенное изменение теневого производства подсолнечного масла, около 1 млн т было произведено без обнародования данных, то есть продажа осуществлялась за наличку, и данные не были включены в статистику. Как правило, основными участниками теневого рынка были малые предприятия, сейчас таких ситуаций меньше, но влияние на формирование цен произошло», — отмечает Леонид Козаченко.
Также он добавил, что волноваться не стоит, в этом году ожидается хороший урожай подсолнечника, что в свою очередь повлияет на снижение цен на подсолнечное масло.