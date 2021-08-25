В КИУ проанализировали, выполнил ли Зеленский прошлогодние обещания

Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение обещаний Владимира Зеленского, озвученных в прошлом году во время выступления по случаю Дня Независимости Украины.

Об этом ведомство сообщило на своей Facebook-странице.

По данным комитета, прошлогодние заявления Президента в основном касались соблюдения режима тишины в Донбассе, борьбы с коронавирусом, возвращения оккупированных территорий и осуществления наказания в отношении лиц, подозреваемых в государственной измене.

"Большинство обещаний и заявлений, которые озвучивал В. Зеленский в 2020 году, не было реализовано...", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Режим тишины в Донбассе

Режим прекращения огня действовал на протяжении нескольких месяцев с июля 2020 г. Однако, начиная с 2021, режим тишины был сорван, публично признавали представители украинской власти. В феврале было зафиксировано 180 нарушений режима тишины. За год действия режима тишины в зоне ООС погибли 45 украинских военных.

Возвращение оккупированных территорий

В течение 2020 г. украинским властям не удалось достичь прогресса в вопросе возвращения оккупированных территорий. Среди позитивов стоит отметить проведение Крымской платформы, в которой приняли участие 46 стран мира.

Осуществление наказания в отношении лиц, подозреваемых в государственной измене

Обещание о привлечении к ответственности лиц, подозреваемых в действиях, имеющих признаки государственной измены, не было реализовано.

Проведение военных парадов

По данным СМИ, год назад Владимир Зеленский называл военные парады "аттракционом для киевлян", подчеркнув, что "в стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой".

Однако 24 августа 2021 в г. Киев состоялся военный парад по случаю 30-летия украинской независимости.

Преодоление коронавируса в Украине

Украина фактически провалила кампанию с начала вакцинации населения против коронавируса. Несмотря на озвученные договоренности, в течение длительного времени поставки вакцин в Украину не происходили, что привело к самым низким темпам вакцинации среди европейских государств. Низкие темпы вакцинации привели к отставке министра здравоохранения, резюмировали в ведомстве.