"Бесплатный" концерт Андреа Бочелли в Киеве закончился грандиозным скандалом

24 августа в Мариинском парке состоялся концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли, в котором приняли участие и наши украинские звезды, сообщает УНИАН.

Почитатели творчества Бочелли думали, что концерт будет бесплатным, хотя в анонсе было сказано, что нужно внести благотворительный взнос. В итоге многие таки пришли на концерт, но не смогли на него попасть по ряду причин.

Охранники сказали многим посетителям, что выступление можно посмотреть только по специальным приглашениям, а съемки - запрещены.

В итоге разъярённая толпа начала кричать "Позор" из-за того, что их не пустили на концерт. Некоторые отметили, что ждали это событие аж несколько лет.