Порошенко оказался самым эффективным президентом в вопросах внешней политики

Пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко названо самым эффективным главой государства в вопросах внешней политики. Как показало новое исследование, так считает большинство опрошенных экспертов, сообщает Обозреватель.

Так, исследование, которое приурочили к 30-летию Независимости Украины, провел независимый аналитический цент в сфере внешней политики и международной безопасности "Украинская призма". Его результаты опубликованы на Facebook-странице учреждения.

Так, опрос проводился среди сотни экспертов в период с 16 по 20 августа. 75 из них считают именно пятого президента наиболее эффективным во внешнеполитических вопросах.

За Порошенко отдали голоса 75 экспертов. Источник: Foreign Policy Council "Ukrainian Prism" / Facebook

На втором месте оказался Леонид Кучма, за него отдали голоса 14 экспертов. На третьем – Леонид Кравчук (5 голосов), четвертый – Владимир Зеленский (4 голоса), а Виктора Ющенко поддержали лишь два эксперта.

При этом наибольшей победой во внешней политике эксперты назвали заключение Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной – за это отдали голоса 45 экспертов. Еще 24 эксперта выделили как победу получение "безвиза" со странами ЕС.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной назвали наибольшим достижением. Источник: Foreign Policy Council "Ukrainian Prism" / Facebook

Напомним, что и подписание Соглашения об ассоциации, и получение "безвиза" состоялось во времена президентства Петра Порошенко.

Самым эффективным министром иностранных дел Украины опрошенные эксперты назвали Павла Климкина, который участвовал в переговорах об Ассоциации Украина-ЕС, а также в подписании "безвиза". К слову, он возглавлял МИД во времена каденции Порошенко.

Климкина считают самым эффективным главой МИД. Источник: Foreign Policy Council "Ukrainian Prism" / Facebook

В то же время, действующего главу внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу эффективным считают только 8 опрошенных экспертов.