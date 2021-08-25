София Ротару трогательно поздравила своего единственного сына

Украинская певица София Ротару, которая получила звание "Национальной легенды Украины", поздравила своего сына Руслана Евдокименко с днем рождения, сообщает УНИАН.

"С днём рождения, дорогой Руслан. С днём рождения, любовь и гордость моя. Будь здоров и счастлив, береги себя" , - написала Ротару в Instagram.

Пользователи сети также присоединились к поздравлениям. Кроме того, поклонники отметили, что Ротару на фото с сыном выглядит очень молодо.