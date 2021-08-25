Porsche Taycan и Taycan Cross Turismo обновили

Немецкая компания Porsche провела плановое обновление своих "электричек" Taycan и Taycan Cross Turismo. В частности, электромобили получили новую систему управления температурой и зарядкой батареи, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба производителя. Оптимизация работы блока управления батарей позволит заблаговременно подогревать АКБ, чтобы сократить время зарядки на станции. Кроме того, после обновления у электромобилей увеличился запас хода. Для экономии электроэнергии при обычной езде передний электродвигатель будет работать с минимальной отдачей, а при движении накатом и на остановках вся силовая установка будет обесточиваться.

Модники и модницы смогут оценить расширенную палитру цветов, которая теперь насчитывает 65 вариантов, в том числе эффектные Rubystar (на фото) и Acid Green из 90-х годов прошлого века. Источник: Porsche

Модники и модницы смогут оценить расширенную палитру цветов, которая теперь насчитывает 65 вариантов, в том числе эффектные Rubystar и Acid Green из 90-х годов прошлого века. Кроме того, теперь Taycan и Taycan Cross Turismo теперь могут парковаться и выезжать с паркинга дистанционно с помощью приложения на смартфоне. Система позволяет выполнять как параллельную, так перпендикулярную парковку.

Taycan и Taycan Cross Turismo теперь могут парковаться и выезжать с паркинга дистанционно с помощью приложения на смартфоне. Источник: Porsche

Владельцы смартфонов на операционной системе Android теперь смогут подключать свои гаджеты к информационно-развлекательной системе электрокаров благодаря поддержке Android Auto. Пока это придется выполнять путем подключения к порту USB-C, но, возможно, со временем это можно будет делать без проводов. Также специалисты Porsche поработали над голосовым ассистентом, который стал лучше распознавать команды, а также спутниковой навигацией, которая стала быстрее строить маршрут и получила новую графику.