Дуда: Польско-украинские отношения исторически сложные

Президент Польши Дуда сказал, что сложные вопросы в польско-украинских отношениях нужно решать так, как когда-то эта проблема была решена с Германией, сообщает Польское радио.

Об этом он заявил в эфире польского телеканала TVP.

"Волынское преступление, убийства поляков и все дело, связано со Второй мировой войной и после Второй мировой войны. Вред, который нанесли нам украинцы, была огромной, ее трудно описать. Но украинцы также имеют различные претензии к нам, поэтому это взаимная проблема.

Мы должны ее решить. Так, как когда-то эта проблема была решена с Германией, и эта дружба, и сотрудничество были возможны, несмотря на то, что история запоминается и трактуется как своеобразное напоминание, чтобы это больше никогда не повторилось. Так же мы будем здесь стремиться к этому" , - сказал президент.

Глава Польши добавил, что "в этом контексте мы не должны забывать, что живем сегодня, и будущее впереди, - дела наших детей, дела наших внуков".

Анджей Дуда участвовал в Киеве в праздновании Дня Независимости Украины, которая 24 августа отмечала 30-ю годовщину провозглашения независимости