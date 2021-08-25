Форма сборной Украины на Олимпиаде признана одной из лучших

Форма сборной Украины на Олимпийских играх-2020 признана одной из лучших по версии известного американского издания PEOPLE, который сделал подборку самых стильных луков в Токио, сообщает Обозреватель.

Экипировка украинских атлетов впечатлила экспертов издания во время парада на церемонии открытия японской Олимпиады. Самый популярный американский журнал назвал парадную украинский форму новаторской и в то же время удобной и практичной – сообщает НОК .

Сборная Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020. Источник: Getty Images

Стоит отметить, что к разработке экипировки для сборной Украины приложили руку и сами спортсмены вместе с Комиссией атлетов НОК. Идея всей коллекции заключалась в том, что спорт – это стиль жизни, и именно с этой одеждой ты готов к любым испытаниям. А цветовая гамма умело сочетает традиционные сине-желтые цвета с нежной палитрой, символизирующей надежду и веру.

Презентации формы олимпийской сборной Украины. Источник: НОК Украины

Помимо Украины из 206 команд-участниц Олимпиады эксперты PEOPLE также выделили форму сборных США, Великобритании, Австралии, Нидерландов и Италии.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио украинские спортсмены завоевали 19 наград, одна из которых - золотая.