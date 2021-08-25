Украина завоевала еще две медали на Паралимпиаде-2020

Украинец Антон Коль завоевал первое для нашей страны "серебро" Паралимпийских игр в Токио 2020 года. Представитель Никополя стал вторым в плавании на спине на дистанции 100 метров, сообщает Обозреватель.

Наш соотечественниц сделал ставку на концовку заплыва. Отпустив израильтянина Шалабу, Антон практически настиг его на финише, уступив сопернику лишь четверть секунды.

Антон Коль – вице-чемпион Игр в Токио.

Антон Коль пришел вторым в заплыве .

Также вице-чемпионом Игр стал Артем Манько. Спортсмен из Черкасс в драматичном финале в фехтовании на колясках уступил китайцу Ли Хао.

Артем Манько взял "серебро" Паралимпиады. Источник: ck-oda.gov.ua

Манько неудачно начал схватку, однако затем перехватил инициативу и вышел вперед – 8:4. Однако затем Ли Хао совершил впечатляющий камбэк, совершив шесть точных уколов подряд.

Результат матча Манько – Ли Хао.

В итоге именно это стало плацдармом для успеха фехтовальщика из Китая – 15:12.