Суд в Германии ограничил доступ "Газпрома" к "Северному потоку-2"

Высший земельный суд Дюссельдорфа отказал компании Nord Stream AG в освобождении "Северного потока-2" от требований Газовой директивы ЕС, сообщает УНИАН.

Суд вынес решение по жалобе акционерного общества "Северный поток-2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur.

Как сообщает агентство, речь идет о нормах, которые предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа.

Согласно решению суда, добывающая компания не может владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.

Следовательно, согласно решению суда, компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от Газпрома, а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Суть искового заявления:

Оператор "Северного потока-2" обжаловал решение регулятора не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС. Жалоба была подана в отношении пункта 28б закона об энергетической экономике ФРГ.

Среди основных положений директивы — разделение компаний, поставляющих газ и компаний, которые его транспортируют.