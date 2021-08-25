На дорогах заметили новейший электрокроссовер Genesis

В Германии заметили новейший электрокроссовер Genesis GV60. По-видимому, новая модель от премиум-подразделения Hyundai проходит испытания, ведь проказали ее совсем недавно, а продажи стартуют только в 2022 году.

Новый Genesis GV60 был без камуфляжа, а потому можно разглядеть его оригинальный дизайн с покатой крышей, узкими фарами и фонарями. Также обращают на себя внимание 20-дюмовые диски – они указывают на то, что тестируют топовую версию модели.

Характеристики Genesis GV60 пока полностью не рассекречены. Известно, что колесная база авто достигает около 3 м. Построен кроссовер на платформе E-GMP, как и новые Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6.

Ожидаются версии электрокара с одним и двумя моторами, а также аккумуляторными батареями емкостью 58 и 77,8 кВт∙ч. Также новый Genesis GV60 поддерживает высокоскоростную 800-вольтную зарядку мощностью 350 кВт.