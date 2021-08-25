В Украине система здравоохранения готова к росту заболеваемости COVID-19

Система здравоохранения готова к осеннему росту заболеваемости COVID-19, в частности, медучреждения обеспечены кислородом, проводятся закупки препаратов, необходимых для лечения пациентов, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе презентации интерактивных инсталляций о преимуществах вакцинации в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом министр подчеркнул необходимость вакцинироваться от COVID-19 несмотря на готовность системы. Некоторые сферы экономики смогут работать в "красной" зоне при условии вакцинации коллектива и посетителей, указал Ляшко.

"Будут внедряться карантинные ограничения, но некоторые сферы экономики смогут работать в "красном" уровне эпидопасности. Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив будет вакцинирован, и если посетители будут показывать ковидный сертификат. Таких сфер много, мы прорабатываем разные варианты. Можем брать опыт стран ЕС и США, посмотреть, что сработало, и выбрать подходящий вариант", - сказал он.

По словам Ляшко, большой охват вакцинацией позволит предотвратить внедрение жестких карантинных ограничений.

"Вакцина в первую очередь защищает от тяжелого течения болезни, госпитализаций. И мы не можем говорить, что вакцинация остановит вирус, но она поможет при росте случаев не закрываться на карантин. Мы на примере Великобритании можем увидеть, что при росте количества новых случаев заболеваемости, но при большом количестве вакцинированных, страна не закрывается, поскольку нет угрозы коллапса системы здравоохранения", - добавил министр.

Он отметил, что в настоящее время, в Украине минимум одной дозой вакцинировано 14% взрослого населения.

"По состоянию на сегодня в Украине провели 8,3 млн вакцинаций. Более 5 млн получили одну дозу, более 3 млн – две дозы. В целом около 14% взрослого населения вакцинировано минимум одной дозой. Но этого недостаточно, для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать как минимум 70%, а желательно 90% взрослого населения. Сейчас Украина вышла на 1 млн прививок в неделю", - сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что возглавляемое им ведомство намерено совместно с партнерами популяризировать вакцинацию среди населения, в частности, планируется открытие похожих инсталляций в Харькове, Одессе, Львове и Днепре в сентябре.

"Эти инсталляции должны побудить людей сделать прививки. Вакцина в Украине есть, ее достаточно. Необходимо сделать правильный выбор", - сказал он.

Инсталляции в Киеве открыли совместно и ЮНИСЕФ при поддержке USAID, они должны привлечь внимание к преимуществам вакцинации.