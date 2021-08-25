Коронавирус станет "характерным" для Индии заболеванием

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус станет эндемическим для Индии заболеванием, сообщает Лента.Ру.

Об этом заявил главный научный сотрудник ВОЗ Сумьи Сваминатан.

По ее словам, государство вступило в стадию "эндемичности", когда передача заболевания характерна только для определенных районов страны.

"Мы не наблюдаем такого экспоненциального роста и пиков, которые мы видели несколько месяцев назад" , — подчеркивает ученый.

Это происходит из-за размера Индии, неоднородности населения и статуса иммунитета в разных частях страны. Сваминатан отметила, что вспышки заболевания COVID-19 фиксируются в основном только в тех районах страны, которые меньше других пострадали от первой и второй волны коронавируса, а также, где число вакцинированных от коронавируса незначительно.