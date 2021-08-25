Учебный год начнется в обычном режиме - Ляшко

В Украине учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

"Мы подготовлены к 1 сентября, и сегодня, когда страна находится на зеленом уровне эпидемической опасности, мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школу... Если пойдут осложнения эпидситуации, если рост числа случаев (заболевания COVID-19) и по адаптивному карантину страна перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности, будут работать только те школы в этот период, в которых более 80% педагогов вакцинировано против COVID-19", - сказал Ляшко.

По его словам, сегодня в стране большое количество таких школ. В качестве примера министр привел Житомир, где в школах привиты более 80% педагогов.

"Но эта ситуация не везде одинакова по стране", - отметил он.

Глава Минздрава отметил, что пока нет четкой динамики, которая бы свидетельствовала, что штамм "Дельта" больше поражает детей.