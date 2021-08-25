Самые интересные выступления на День Независимости 2021

Торжественный концерт "Независимость в нашей ДНК", приуроченный ко Дню Независимости Украины, отгремел в Киеве на НСК "Олимпийский" вечером 24 августа. В шоу приняли участие 34 украинских артиста, исполнивших легендарные хиты и народные песни, сообщает Обозреватель.

Далее самые интересные выступления исполнителей на концерте, которые сорвали больше всего оваций. На праздновании преимущественно звучали украинские композиции, кроме русской песни "Воины света" группы BRUTTO.

Группа Go_A, которая представляла Украину на Евровидении-2021, исполнила хит "Шум". Эта песня стала самой популярной в Spotify, а также попала в чарты iTunes и Apple Music.

С помощью нано-технологий на концерте "оживили" солиста группы "Скрябин". Кузьма появился перед зрителями в виде нейросети и спел песню "Люди, як кораблі".

Певица Ирина Билык исполнила "А я пливу у човні", "Ти мій", а также песню "Мовчати" в дуэте с музыкантом Арсеном Мирзояном.

Дзидзьо покорил сцену народной песней "Гуцулка Ксеня". Необычное исполнение народной композиции удивило многих слушателей.

Поп-дива Наталья Могилевская эффектно появилась на сцене на огромном соколе и спела попурри из своих легендарных композиций.

Победительница Евровидения-2016 Джамала исполнила песню "Шлях додому" и композицию о репрессиях крымско-татарского народа "1944".

Зажгла на НСК "Олимпийский" и Верка Сердючка с песней "Dancing Lasha Tumbai". Слушатели в унисон пели и танцевали вместе с исполнительницей.

Тина Кароль спела попурри из украинских песен. Хит "Україна це ти" певица исполнила вместе с молодыми артистами Алиной Паш, Wellboy и САМНАСАМ.

Большинство поклонников ждали выступление группы "Океан Эльзы". Святослав Вакарчук вместе с Тарасом Петриненко и Татьяной Горобец завершили праздничный концерт легендарной песней "Україно".