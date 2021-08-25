Актуальные жакеты на осень 2021: модные варианты

Стилист и блогерша София Горчакова рассказала, что сейчас сохраняется тенденция "актуально почти все", однако есть исключения. Например, современный жакет существенно отличается от того, который был произведен десять лет назад, сообщает Обозреватель.

Главная отличительная особенность актуальных жакетов – это длина. Соответствующий пост эксперт опубликовала на странице в Instagram.

Крой

Однобортные

Двубортные и однобортные жакеты. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova

Двубортные

Однобортные жакеты. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova

Двубортные жакеты. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova

Прямые, с полуприлеганием и приталенные

Жакет с необычным кроем. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova

Укороченные и кроп

Укороченные жакеты. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova

Удлиненные, асимметрия

Асимметричный крой жакета. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova

Акцентные плечи, оригинальный крой с деталями

Оверсайз жакеты. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova

Фактуры

Кожаные жакеты. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova

Цвета и принты

Жакет цветная клетка. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova