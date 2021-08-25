Актуальные жакеты на осень 2021: модные варианты

Стилист и блогерша София Горчакова рассказала, что сейчас сохраняется тенденция "актуально почти все", однако есть исключения. Например, современный жакет существенно отличается от того, который был произведен десять лет назад, сообщает Обозреватель.

Главная отличительная особенность актуальных жакетов – это длина. Соответствующий пост эксперт опубликовала на странице в Instagram.

Крой

  • Однобортные
Двубортные и однобортные жакеты.
Двубортные и однобортные жакеты. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova
  • Двубортные
Однобортные жакеты.
Однобортные жакеты. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova
Двубортные жакеты.
Двубортные жакеты. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova
  • Прямые, с полуприлеганием и приталенные
Жакет с необычным кроем.
Жакет с необычным кроем. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova
  • Укороченные и кроп
Укороченные жакеты.
Укороченные жакеты. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova
  • Удлиненные, асимметрия
Асимметричный крой жакета.
Асимметричный крой жакета. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova
  • Акцентные плечи, оригинальный крой с деталями
Оверсайз жакеты.
Оверсайз жакеты. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova

Фактуры

Кожаные жакеты.
Кожаные жакеты. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova

Цвета и принты

Жакет цветная клетка.
Жакет цветная клетка. Источник: instagram.com/sonya_gorchakova
  • Клетка;
  • Лапка;
  • Цветная клетка;
  • Ахроматы – серые, черные, белые;
  • Палитра бежево-песочных и коричневых;
  • Яркие цвета.
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