Актуальные жакеты на осень 2021: модные варианты
Стилист и блогерша София Горчакова рассказала, что сейчас сохраняется тенденция "актуально почти все", однако есть исключения. Например, современный жакет существенно отличается от того, который был произведен десять лет назад, сообщает Обозреватель.
Главная отличительная особенность актуальных жакетов – это длина. Соответствующий пост эксперт опубликовала на странице в Instagram.
Крой
- Однобортные
- Двубортные
- Прямые, с полуприлеганием и приталенные
- Укороченные и кроп
- Удлиненные, асимметрия
- Акцентные плечи, оригинальный крой с деталями
Фактуры
Цвета и принты
- Клетка;
- Лапка;
- Цветная клетка;
- Ахроматы – серые, черные, белые;
- Палитра бежево-песочных и коричневых;
- Яркие цвета.