Кулеба прокомментировал реакцию России на "Крымскую платформу"

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в России истерические реакции после саммита Крымской платформы. По его словам, "там пылает", сообщает РБК-Украина.

Он напомнил, что в историческом саммите Крымской платформы приняли участие 46 иностранных делегаций. После этого уже вышло более 300 публикаций о Крымской платформе в 50 странах мира.

"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там пылает" , - написал Кулеба.

В то же время, Кулеба подчеркнул, что известие о проведении саммита в Киеве продолжает распространяться по миру.