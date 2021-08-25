Пэрис Хилтон засветила пресс на обложке модного глянца

Популярная американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон похвасталась стройной фигурой в новой фотосессии. На обложке модного глянца она появилась в мини-юбке оранжевого цвета и в тон к наряду был подобран топ, сообщает Обозреватель.

Сверху знаменитость надела объемную накидку. А завершили образ массивная цепь на шее и солнцезащитные очки со стразами. Соответствующий кадр Пэрис опубликовала в своем блоге в Instagram.

"Мерцайте и сияйте как можно ярче. Не позволяйте никому оставлять вас в тени. Этот мир принадлежит вам!" – подписала снимок Хилтон.

Пэрис Хилтон засветила пресс. Источник: instagram.com/LOfficielIndia

Поклонники в комментариях отметили, что внешний вид звезды их приятно удивил. Они не пожалели для нее самых теплых комплиментов и восторженных эмоджи.